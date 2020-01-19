Хьюстон, США, , 09:55 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл баскетболистов «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась со счетом 115:124 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук, который остановился в шаге от дабл-дабла с 35 очками и 9 подборами. Его коллега по команде — защитник Джеймс Харден, принес «Хьюстону» ещё 34 очка.

У «Лэйкерс» самым результативным стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший в матче дабл-дабл с 31 очком и 12 результативными передачами.

Отметим, эта победа для «Лейкерс» стала шестой в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Хьюстона» данное поражение стало четвёртым в последних семи играх.