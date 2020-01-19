Эдмонтон, Канада, , 09:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу /хозяев со счетом 7:3.

У «Эдмонтона» голы забили Джош Арчибальд (4-я минута в большинстве), Сэм Ганье (15-я), Кайлер Ямамото (17-я), оформивший в матче дубль Коннор Макдэвид (22-я в большинстве, 37-я), Юаким Нюгорд (25-я) и Райли Шихан (57-я в пустые ворота).

В составе «Аризоны» шайбы на счету Тейлора Холла (26-я) и Кристиана Дворака (30-я в большинстве).

Отметим, по итогам встречи в активе «Эдомонтона» стало 57 очков, клуб находится на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Аризоны» также 57 очков и восьмое место там же.