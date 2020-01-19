Денвер, США, , 09:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась победой хозяев со счетом 5:3.

Голами в составе победителей отметились Натан Маккиннон (4-я минута), Тайсон Джост (28-я), Кейл Макар (37-я), Андре Бураковски (37-я) и Габриэль Ландеског (60-я в пустые ворота).

У «Сент-Луиса» шайбы на счету Дэвида Перрона (19-я в большинстве), Оскара Судквиста (22-я) и Алекса Пьетранджело (48-я).

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров записал в матче на свой счет одну результативную передачу

Отметим, по итогам матча «Колорадо» набрал 60 очков и находится на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Сент-Луиса» 68 очков, он является лидером Запада.