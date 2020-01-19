Филадельфия, США, , 09:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» уверенно обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

В составе «Флайерз» голы забили оформивший в матче дубль Трэвис Конечны (4-я и 24-я минуты), Джоэль Фараби (33-я в большинстве) и Джеймс ван Римсдайк (49-я в большинстве).

Автором единственного гола у «Кингз» стал Дастин Браун, отличившийся на 46-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Филадельфии» стало 58 очков, что позволяет клубу находиться на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Лос-Анджелеса» 41 очко и последнее место на Западе.