Лас-Вегас, США, , 08:48 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор одержал верх над Дональдом Серроне из США в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246, проходившем на ринге арены «Ти Мобайл» в Лас-Вегасе.

Ирландец сразу активнее начал бой и поэтому Серроне пропустил несколько тяжелых ударов. Затем, на 40-й секунде, Макгрегор удачно нанес оппоненту мощнейший хай-кик, чем отправил последнего на пол октагона, где провел его добивание серией ударов. В результате Серроне было присуждено поражение нокаутом.

Отметим, это первая победа Макгрегора в UFC после его поражения в сентябре 2018 года от российского бойца и чемпиона промоушна в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Эта победа стала 22-й для ирландца в UFC при 4 поражениях, при этом два из них ему нанес именно Нурмагомедов. Для Серроне это 14-е поражение при 36 победах и одном несостоявшемся поединке.