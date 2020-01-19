Лас-Вегас, США, , 08:49 — REGNUM Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американская боец смешанного стиля (ММА) Холли Холм победила свою соотечественницу Ракель Пеннингтон на турнире UFC246, проходящем на ринге арены «Ти Мобайл» в Лас-Вегасе.

Бой прошел примерно в равной борьбе и в основном в стойке при небольшом преимуществе Холм. Последнее обстоятельство не могло не отразиться на итоговом счете, когда все судьи единогласным решением отдали Холли Холм победу со счетом 29:28, 30:27, 30:27.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник победил Мориса Грина из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246.

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