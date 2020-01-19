Нью-Йорк, США, , 08:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 97:117 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи оказался греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 12 подборами. Его одноклубник — защитник Крис Миддлтон, принес своей команде ещё 20 очков.

У «Бруклина» наиболее результативным стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, в активе которого 17 очков в матче.

Отметим, эта победа стала для «Милуоки» шестой подряд в последних семи играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Бруклина» данное поражение стало четвёртым в последних шести играх.