Нью-Йорк, США, 19 января 2020, 08:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Игра проходила на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 97:117 в пользу гостей.
Самым результативным игроком встречи оказался греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 12 подборами. Его одноклубник — защитник Крис Миддлтон, принес своей команде ещё 20 очков.
У «Бруклина» наиболее результативным стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, в активе которого 17 очков в матче.
Отметим, эта победа стала для «Милуоки» шестой подряд в последних семи играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Бруклина» данное поражение стало четвёртым в последних шести играх.