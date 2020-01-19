Детройт, США, , 08:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» уверенно обыграл команду «Детройт Ред Уинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

У «Флориды» забитыми голами отличились российский форвард клуб Евгений Дадонов (18-я минута), Марк Пысик (19-я), Александр Барков (54-я в большинстве) и Денис Мальгин (59-я).

Автором единственной шайбы «Детройта» стал Дилан Ларкин, отличившийся на 26-й минуте.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 27 из 28 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам матча в активе «Флориды» стало 57 очков, что позволяет клубу занимать восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Детройта» 28 очков и последнее место там же.