Нант, Франция, , 08:18 — REGNUM Футбольный клуб «Лион» переиграл команду «Нант» в матче одной шестнадцатой финала Кубка Франции по футболу.

Игра проходила на поле стадиона «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и закончилась со счетом 3:4 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль полузащитник Матис Шерки (1-я и 9-я минуты), хавбек Мартен Терье (37-я) и форвард Мусса Дембеле (69-я).

У «Нанта» мячи забили немецкий форвард клуба Рено Эмон (16-я), хавбек Имран Луза (83-я) и нигерийский нападающий команды Моузес Саймон (87-я).

Отметим, по итогам встречи «Лион» прошёл в 1/8 финала Кубка Франции.