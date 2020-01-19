Лас-Вегас, США, , 08:10 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник победил Мориса Грина из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246, проходящем на ринге арены «Ти Мобайл» в Лас-Вегасе.

Поединок был завершен во втором раунде, когда российский боец удачно провел американцу болевой приём, чем заставил последнего сдаться.

Отметим, теперь это 58-я победа Алексея Олейника в ММА при 13 поражениях и одной ничьей. Для Мориса Грина данное поражение стало четвертым в ММА при восьми выигрышах.

Как сообщало, ранее другой российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров одержал верх над представителем США Тимом Эллиотом на турнире UFC 246.