Нью-Йорк, США, , 08:01 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и победой гостей со счетом 4:6.

«Вашингтон» одержал по-настоящему волевую победу, так как по ходу встречи команда отыгралась и выиграла со счета 1:4 в пользу хозяев в начале третьего периода.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче хет-трик российский форвард и капитан клуб Александр Овечкин (11-я минута, 46-я и 60-я в пустые ворота), Карл Хагелин (43-я), Том Уилсон (55-я) и Якуб Врана (58-я).

У их оппонентов шайбами отличились Брок Нельсон (14-я), Кейси Сизикас (16-я), Джордан Эберле (30-я в большинстве) и Девон Тэйвз (38-я).

Это первый раз в карьер Овечкина, когда он забрасывает свыше двух шайб в трех подряд матчах. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов записал на свой счет две результативные передачи.

Отметим, по итогам матча «Вашингтон» укрепил своё лидирующее положение в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 71 очко. У «Айлендерс» 60 очков и пятое место там же.