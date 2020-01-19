Бостон, США, , 08:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» переиграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу гостей со счётом 119:123.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Санз» Девин Букер, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 39 очками и 9 результативными передачами. Его одноклубник — центровой с Багамских островов Деандре Эйтон, оформил дабл=дабл с 26 очками и 15 подборами.

У «Селтикс» самым результативным стал разыгрывающий Маркус Смарт, набравший за игру 37 очков. Лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум оформил в матче дабл-адбл с 26 очками и 10 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Финикса» четвёртой в последних семи играх текущего сезона НБА. Для «Бостона» данное поражение стало третьим подряд.