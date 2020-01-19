Оттава, , 07:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» обыграл команду «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (8-я минута), Крис Тёрни (32-я), Коннор Браун (37-я в большинстве), Колин Уайт (46-я) и российский форвард Владислав Наместников (57-я в пустые ворота).

У проигравших отличились Марк Янковски (55-я) и Ноа Ханифин (59-я).

Ещё один российский нападающий «Оттавы» Артём Анисисмов записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, по итогам встречи в активе «Оттавы» 42 очка и четырнадцатое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Калгари» 57 очков и пятая строчка на Западе.