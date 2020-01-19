Лас-Вегас, США, 19 января 2020, 07:35 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров одержал верх над представителем США Тимом Эллиотом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246, проходящем на ринге арены «Ти Мобалй» в Лас-Вегасе.
По итогам всех заявленных раундов все три судьи единогласно присудили победу Аскарову со счетом 29:28, 30:27, 30:27.
Отметим, это второй для Аскаров поединок в UFC. Ранее российский боец в сентябре минувшего года встречался с мексиканцем Брендоном Морено и тогда бой закончился вничью.
Напомним, главным событием турнира UFC246 станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.