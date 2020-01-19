Монреаль, Канада, , 07:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Кандиенс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в серии буллитов победой хозяев со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным результатом 4:4.

В составе «Канадиенс» голами отметились оформивший в матче дубль Ник Казинс (6-я и 50-я минуты), российский форвард клуб Илья Ковальчук (13-я) и Джоэл Армиа (19-я),

У «Найтс» шайбами отличились Джонатан Маршессо (30-я), Пол Штястны (35-я), Макс Пасиоретти (59-я) и Райлли Смит (60-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов хозяева оказались удачливее. Победный бросок на счету Томаша Татара.

Илья Ковальчук также удачно реализовал свою попытку буллита.

Отметим, по итогам встречи «Монреаль» набрал 51 очко и находится на двенадцатом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Вегаса» 57 чоков и шестое место на Западе.