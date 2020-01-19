Эйбар, , 07:14 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» уступил с нулевым счетом команде «Эйбар» в матче двадцатого тура испанской Примеры.

Игра проходила на поле стадиона «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Счет в матче открыл аргентинский защитник «Эйбара» Эстебан Бургос, который отличился уже на 10-й минуте. И под самый занавес матча его одноклубник хавбек Эдуардо Экспозито удвоил счет в пользу хозяев и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам матча мадридский «Атлетико» не смог набрать очки и продолжает оставаться на третьем месте турнирной таблицы Примеры с 35 очками. У «Эйбара» в активе стало 22 очка, что позволяет клубу находиться на шестнадцатом месте.