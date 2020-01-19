Вашингтон, , 03:13 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в гостевом матче (6:4). Об этом сообщает sports.ru

В матче, регулярного чемпионата НХЛ нападающий Александр Овечкин забросил второй подряд хет-трик.

Напомним, 17 января «Вашингтон Кэпиталз» победили дома «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). В ходе матча Овечкин забросил три гола. Таким образом, Овечкин забросил как минимум две шайбы в трёх матчах кряду.

Читайте ранее в этом сюжете: Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»