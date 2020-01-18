Лондон, , 20:44 — REGNUM 18 января на стадионе «Фалмер Стэдиум» в Брайтоне (Великобритания) в рамках 23-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Брайтон» и «Астон Вилла». Противостояние завершилось паритетом сторон.

MVP противостояния с оценкой 7.88 был признан 24-летний бразильский защитник Бернардо, выигравший 6 воздушных дуэлей, совершивший 5 отборов и 4 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 71%.

«Астон Вилла», набрав 22 очка, осталась на 18-м месте в зоне вылета. «Брайтон» с 25-ю баллами расположился на 14-й позиции.

Статистика матча («Брайтон"/"Астон Вилла»)

Удары 7/5

Удары в створ 2/1

Владение мячом 56%/44%

Фолы 10/15

Угловые ¾

WhoScored 6.57/6.68

Составы на матч:

«Брайтон»: Райан, Данк, Уэбстер, Бернардо, Альсате, Стивенс, Троссард, Муй, Преппер, Мопе, Коннолли.

Запас: Даффи, Биссума, Гросс (↑ 81), Джаханбакш, Маррей (↑ 81), Монтойа (↑ 68), Баттон.

Главный тренер: Грэм Поттер.

«Астон Вилла»: Рейна, Конса, Хос, Мингс, Дринкуотер, Накамба, Таргетт, Гильбер, Грилиш, Хассан, Эль-Гази.

Запас: Тейлор, Честер, Луис (↑ 68), Лэнсбери, Хурихан (↑ 86), Нюланд, Вассильев (↑ 67).

Главный тренер: Дин Смит.

Главный арбитр матча: Эндрю Мэдли.

Желтые карточки: Дринкуотер — 14, Данк — 43, Накамба — 81, Уэбстер — 90, Хурихан — 90, Мопе — 90.

Забитые мячи: Леандро Троссард (Нил Мопе) 38 — 1:0, Джек Грилиш (Давид Луис) 75 — 1:1.

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