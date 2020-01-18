Лондон, , 20:42 — REGNUM 18 января на стадионе «Карроу Роуд» в Норидже (Великобритания) в рамках 23-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Норвич Сити» и «Борнмут». Противостояние завершилось минимальной победой «канареек».

Лучшим игроком встречи по версии портала WhoScored с оценкой 7.86 был признан Эмилиано Буэндиа, совершивший 4 успешные обводки и 2 воздушных единоборства. Точность передач футболиста составила 86%.

«Норвич Сити» одержал 4-ю победу в сезоне, набрал 17 очков, но остался на последней позиции в турнирной таблице. «Борнмут» с 20-ю баллами расположился строчкой выше.

Статистика матча («Норвич Сити"/"Борнмут»)

Удары 18/5

Удары в створ 6/3

Владение мячом 67%/33%

Фолы 10/10

Угловые 4/5

WhoScored 6.73/6.51

Составы на матч:

«Норвич Сити»: Крул, Эронз, Байрэм, Годфри, Зиммерманн, Буэндиа, Кантуэлл, Маклин, Дуда, Тетти, Пукки.

Запас: Хэнли (↑ 78), Рупп (↑ 90), Эрнандес, Льюис, Трибулль, Дрмич (↑ 85), Ферманн.

Главный тренер: Дэниел Фарк.

«Борнмут»: Рамздейл, Кук, Аке, Смит, Рико, Гослинг, Лерма, Биллинг, Уилсон, Уилсон, Фрейзер.

Запас: Боруц, Фрэнсис (↑ 34), Сурман, Соланке (↑ 78), Кук (↑ 86), Симпсон, Сарридж.

Главный тренер: Эдди Хау.

Бригада арбитров: Пол Тирни | Гарри Леннард | Марк Перри | Гэвин Уорд.

Желтые карточки: Буэндиа — 50, Уилсон — 77, Крул — 77, Смит — 90.

Красные карточки: Стив Кук — 31, Бен Годфри — 76.

Забитые мячи: Теэму Пукки (пенальти) 33 — 1:0.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вулверхэмптон» нанес «Саутгемптону» первое поражение в 2020-м году