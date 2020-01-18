Лондон, 18 января 2020, 20:29 — REGNUM 18 января на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне (Великобритания) в рамках 23-го тура АПЛ регулярного сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон». Противостояние завершилось камбэком «волков».
Самым ценным игроком встречи стал 23-летний малийский воспитанник «Барселоны» Адама Траоре, отдавший 2 голевые передачи, совершивший 8 обводок и 1 успешный отбор. Точность передач игрока составила 69%.
«Вулверхэмптон» одержал 8-ю победу в сезоне, набрал 34 очка поднялся на 6-ю строчку, обойдя «Шеффилд Юнайтед» с «Тоттенхэм». «Саутгемптон» с 28-ю баллами расположился на 12-й позиции.
Статистика матча («Саутгемптон"/"Вулверхэмптон»)
Удары 12/8
Удары в створ 5/4
Владение мячом 48%/52%
Фолы 13/12
Угловые 1/3
WhoScored 6.46/7.03
Составы на матч:
«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Бертранд, Беднарек, Уорд-Прауз, Армстронг, Редмонд, Хейбьерг, Ингс, Лонг.
Запас: Вестергорд, Адамс (↑ 71), Дженепо (↑ 71), Ромеу, Буфаль (↑ 78), Обафеми, Ган.
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коуди, Саисс, Дендонкер, Доэрти, Невеш, Кастро, Моутинью, Нету, Хименес, Траоре.
Запас: Жордао, Гиббс-Уайт, Радди, Килман (↑ 86), Эшли-Сил, Бур.
Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту.
Главный арбитр матча: Даррен Ингланд.
Желтые карточки: Уорд-Прауз — 29, Беднарек — 57, Невеш — 88.
Забитые мячи: Ян Беднарек 15 — 1:0, Шейн Лонг (Седрик Соареш) 35 — 2:0, Педру Нету (Адама Траоре) 53 — 2:1, Рауль Хименес (пенальти) 65 — 2:2, Рауль Хименес (Адама Траоре) 76 — 2:3.
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