Лондон, , 20:29 — REGNUM 18 января на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне (Великобритания) в рамках 23-го тура АПЛ регулярного сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон». Противостояние завершилось камбэком «волков».

Самым ценным игроком встречи стал 23-летний малийский воспитанник «Барселоны» Адама Траоре, отдавший 2 голевые передачи, совершивший 8 обводок и 1 успешный отбор. Точность передач игрока составила 69%.

«Вулверхэмптон» одержал 8-ю победу в сезоне, набрал 34 очка поднялся на 6-ю строчку, обойдя «Шеффилд Юнайтед» с «Тоттенхэм». «Саутгемптон» с 28-ю баллами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча («Саутгемптон"/"Вулверхэмптон»)

Удары 12/8

Удары в створ 5/4

Владение мячом 48%/52%

Фолы 13/12

Угловые 1/3

WhoScored 6.46/7.03

Составы на матч:

«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Стивенс, Бертранд, Беднарек, Уорд-Прауз, Армстронг, Редмонд, Хейбьерг, Ингс, Лонг.

Запас: Вестергорд, Адамс (↑ 71), Дженепо (↑ 71), Ромеу, Буфаль (↑ 78), Обафеми, Ган.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коуди, Саисс, Дендонкер, Доэрти, Невеш, Кастро, Моутинью, Нету, Хименес, Траоре.

Запас: Жордао, Гиббс-Уайт, Радди, Килман (↑ 86), Эшли-Сил, Бур.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту.

Главный арбитр матча: Даррен Ингланд.

Желтые карточки: Уорд-Прауз — 29, Беднарек — 57, Невеш — 88.

Забитые мячи: Ян Беднарек 15 — 1:0, Шейн Лонг (Седрик Соареш) 35 — 2:0, Педру Нету (Адама Траоре) 53 — 2:1, Рауль Хименес (пенальти) 65 — 2:2, Рауль Хименес (Адама Траоре) 76 — 2:3.

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