Лондон, , 20:24 — REGNUM 18 января на «Олимпийском стадионе» в Лондоне (Великобритания) в рамках 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Вест Хэм» и «Эвертон». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.55 стал капитан «ирисок» Мейсон Холгейт, отдавший одну голевую передачу, совершивший 4 успешных отбора и 2 обводки. Точность передач защитника составила 89%.

«Эвертон» набрал 29 очков и остался делить 10-ю строчку с «Арсеналом». «Вест Хэм» с 23-мя баллами поднялся на 16-е место.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Эвертон»)

Удары 13/9

Удары в створ 6/3

Владение мячом 48%/52%

Фолы 10/13

Угловые 7/6

WhoScored 6.79/6.72

Составы на матч:

«Вест Хэм»: Рэндолф, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Диоп, Лансини, Снодграсс, Нобл, Форналс, Райс, Аллер.

Запас: Рид, Бальбуэна, Кардозу, Мартин, Масуаку (↑ 60), Аети (↑ 84), Нгакия.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Мина, Коулман, Динь, Делф, Уолкотт, Бернард, Дэвис, Калверт-Льюин, Кин.

Запас: Бейнс, Шнайдерлен, Сидибе (↑ 57), Стекеленбург, Ньяссе (↑ 74), Гибсон, Гордон (↑ 46).

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Бригада арбитров: Андре Марринер | Саймон Лонг | Эдвард Смарт.

Желтые карточки: Сабалета — 90.

Забитые мячи: Исса Диоп (Роберт Снодграсс) 40 — 1:0, Доминик Калверт-Льюин (Мэйсон Холгейт) 44 — 1:1.

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