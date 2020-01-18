Лондон, , 20:23 — REGNUM 18 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги регулярного сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед». Противостояние завершилось паритетом сторон.

MVP противостояния с оценкой 8.08 был признан автор единственного гола «клинков» 28-летний шотландский полузащитник Джон Флек, совершивший 4 успешных отбора и 2 обводки. Точность передач хавбэка составила 81%.

«Арсенал» набрал 29 очков и временно остался на 10-й позиции. «Шеффилд Юнайтед» с 33-мя баллами до конца тура укрепился на 7-й строчке.

Статистика матча («Арсенал"/"Шеффилд Юнайтед»)

Удары 11/11

Удары в створ 4/4

Владение мячом 61%/39%

Фолы 9/13

Угловые 4/5

WhoScored 6.74/6.71

Составы на матч:

«Арсенал»: Лено, Майтленд-Найлз, Мустафи, Луис, Сака, Озил, Торрейра, Пепе, Джака, Мартинелли, Ляказетт.

Запас: Беллерин, Себальос, Холдинг, Мартинес, Уиллок, Гендузи, Нкетиа (↑ 74).

Главный тренер: Микель Артета.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, О’Коннелл, Башам, Иган, Болдок, Стивенс, Флек, Лундстрам, Норвуд, МакБарни, Муссе.

Запас: Шарп (↑ 56), Робинсон (↑ 67), Джагелка, Фримэн, Веррипс, Осборн, Бешич (↑ 76).

Главный тренер: Крис Уайлдер.

Бригада арбитров: Майк Дин | Йан Хассин | Даниэль Робатан | Ли Мейсон.

Желтые карточки: Норвуд — 4, Болдок — 51, Джака — 90.

Забитые мячи: Габриэл Мартинелли 45 — 1:0, Джон Флек 83 — 1:1.

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