Лондон, , 20:05 — REGNUM 18 января на стадионе «Этихад» в Манчестере (Великобритания) в рамках 23-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Противостояние завершилось боевой ничьей со счетом 2:2.

«Манчестер Сити» набрал 48 очков и временно остался на 2-й позиции. «Кристал Пэлас» с 30-ю баллами укрепился на 9-м месте.

Лучшим игроком встречи с оценкой 8.24 был признан автор первого гола «орлят» Дженк Тосун, совершивший 5 успешных обводок и выигравший 4 верховых единоборства. Точность передач турка составила 76%.

Статистика матча («МС"/"Кристал Пэлас»)

Удары 25/4

Удары в створ 5/3

Владение мячом 72%/28%

Фолы 11/6

Угловые 14/2

WhoScored 6.86/6.82

Составы на матч:

«МС»: Мораеш, Стоунс, Менди, Фернандиньо, Консело, Гюндоган, де Брёйне, Сильва, Стерлинг, Агуэро, Силва.

Запас: Браво, Уокер, Жезус (↑ 62), Родри (↑ 89), Марез (↑ 73), Отаменди, Фоден.

Главный тренер: Пеп Гвардиола.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Томкинс, Кэхилл, Келли, Ридевальд, Куяте, Айю, Заа, Макартур, Маккарти, Тосун.

Запас: Уорд (↑ 88), Дэнн, Хеннесси, Уикем (↑ 81), Вудс, МакГрегор, Пиррик.

Главный тренер: Рой Ходжсон.

Бригада арбитров: Грэм Скотт | Нил Дэвис | Дерек Итон | Джереми Симпсон.

Желтые карточки: Макартур — 13, Айю — 26, Менди — 58.

Забитые мячи: Дженк Тосун (Гари Кэхилл) 39 — 0:1, Серхио Агуэро (Габриэл Жезус) 82 — 1:1, Серхио Агуэро (Бенжамен Менди) 87 — 2:1, Фернандиньо (автогол) 90 — 2:2.

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