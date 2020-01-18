Мадрид, , 20:04 — REGNUM 18 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) в рамках 20-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20 был разыгран матч между командами «Реал» и «Севилья». Противостояние завершилось минимальной победой «сливочных».

Самым ценным игроком матча с оценкой 8.82 стал опорный полузащитник сборной Бразилии Каземиро, забивший 2 мяча, совершивший 5 отборов и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач футболиста составила 85%.

«Реал» одержал 12-ю победу в сезоне, набрал 43 очка и поднялся на первое место. «Севилья» с 34-ю баллами расположилась на 4-й позиции.

Статистика матча («Реал"/"Севилья»)

Удары 14/6

Удары в створ 5/3

Владение мячом 51%/49%

Фолы 17/12

Угловые 2/4

WhoScored 6.87/6.47

Составы на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Йович, Родриго.

Запас: Ареола, Начо, Бензема (↑ 62), Диас, Иско, Менди (↑ 71), Винисиус (↑ 62).

Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Севилья»: Вацлик, Кунде, Навас, Сантос, Регилон, Банега, Гудель, Фернандо, Эль-Хаддади, Де Йонг, Васкес.

Запас: Каррису, Лопес (↑ 80), Нолито, Буну, Эн-Несери (↑ 66), Эскудеро, Торрес (↑ 75).

Главный тренер: Хулен Лопетеги.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.

Желтые карточки: Модрич — 37, Банега — 54, Карвахаль — 87, Каземиро — 89.

Забитые мячи: Каземиро (Лука Йович) 57 — 1:0, Люк Де Йонг (Мунир Эль-Хаддади) 64 — 1:1, Каземиро (Лукас Васкес) 69 — 2:1.

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