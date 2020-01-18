Аугсбург, Германия, , 19:40 — REGNUM Сегодня, 18 января, на стадионе «ВВК Арена» в Аугсбурге (Германия) в рамках 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Аугсбург» и «Боруссия» (Дортмунд). Противостояние завершилось победой «шмелей» со счетом 5:3.

Для Эрлинга Холанда этот матч стал дебютным в составе «шмелей». Выйдя на замену на 56-й минуте на счете 3:1, датчанин перевернул ход игры, оформив хэт-трик за 23 минуты. В итоге «Боруссия» завершила матч со счетом 5:3.

Звания MVP встречи с оценкой 9.01 заработал вингер сборной Англии Джейдон Санчо, записавший на свой счет два очка по системе гол+пас и совершивший три успешные обводки. Точность передач нападающего составила 83%.

Набрав 33 очка, «Боруссия» ворвалась на 4-ю строчку, обойдя «Шальке-04». «Аугсбург» с 23-мя баллами расположился на 10-м месте.

Статистика матча («Аугсбург"/"Боруссия»)

Удары 13/16

Удары в створ 5/8

Владение мячом 35%/65%

Фолы 5/%

Угловые 2/6

WhoScored 6.26/7.14

Составы на матч:

«Аугсбург»: Коубек, Лихштайнер, Гауэлеу, Едвай, Макс, Хедира, Байер, Варгас, Рихтер, Йенсен, Нидерлехнер.

Запас: Луте, Педерсен, Сухи, Моравек, Саренрен-Баце (↑ 85), Удуохай, Хан, Ловен (↑ 74), Тайгль.

Главный тренер: Мартин Шмидт.

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Пищек, Хакими, Санчо, Геррейро, Брандт, Азар, Витсель, Ройс.

Запас: Дауд (↑ 80), Гетце, Шульц, Холанд (↑ 56), Балерди, Морей, Рейна (↑ 72), Ларсен, Хитц.

Главный тренер: Люсьен Фавр.

Бригада арбитров: Мануэль Грефе | Гвидо Клефе | Маркус Зинн | Мартин Петерсен.

Желтые карточки: Брандт — 76.

Забитые мячи: Флориан Нидерлехнер (Рубен Варгас) 34 — 1:0, Марко Рихтер 46 — 2:0, Юлиан Брандт (Торган Азар) 49 — 2:1, Флориан Нидерлехнер (Филипп Макс) 55 — 3:1, Эрлинг Холанд (Джейдон Санчо) 59 — 3:2, Джейдон Санчо (Матс Хуммельс) 61 — 3:3, Эрлинг Холанд (Торган Азар) 70 — 3:4, Эрлинг Холанд (Марко Ройс) 79 — 3:5.