Зинсхайм, Германия, , 19:34 — REGNUM Сегодня, 18 января, на стадионе «Райн-Неккар-Арена» в Зинсхайме (Германия) в рамках 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Хоффенхайм» и «Айнтрахт». Противостояние завершилось сенсационной победой гостей из Франкфурта.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.42 стал капитан гостей Джибриль Соу, совершивший шесть успешных отборов, подавший один угловой и выигравший одну воздушную дуэль. Точность передач швейцарца составила 74%.

С 27-мя баллами «Хоффенхайм» опустился на 8-ю позицию. «Айнтрахт» (Франкфурт), набрав 21 очко, взлетел с 15-го до 11-го места.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Айнтрахт»)

Удары 12/11

Удары в створ 5/2

Владение мячом 60%/40%

Фолы 10/12

Угловые 8/6

WhoScored 6.40/7.15

Составы на матч:

«Хоффенхайм»: Пентке, Стафилидис, Нортвейт, Хюбнер, Пош, Гриллич, Гейгер, Руди, Бебу, Баумгартнер, Крамарич.

Запас: Эссер, Кадержабек, Бичакчич, Дабур (↑ 46), Цубер, Самассеку, Адамян (↑ 69), Акпогума, Локадия (↑ 82).

Главный тренер: Алфред Схредер.

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Туре, Соу, Эбрахам, Костич, Гачинович, Роде, Чэндлер, Дост.

Запас: Де Гузман, Йовельич, да Кошта (↑ 82), Дурм, Кор (↑ 85), Реннев, Силва, Пасьенса.

Главный тренер: Ади Хаттер.

Бригада арбитров: Саша Штегеманн | Майк Пикель | Фредерик Ассмут | Бенджамин Кортус.

Желтые карточки: Пош — 65, Хюбнер — 76.

Забитые мячи: Бас Дост (Мият Гачинович) 18 — 0:1, Костас Стафилидис 46 — 1:1, Тимоти Чэндлер (Филипп Костич) 62 — 1:2.