Кёльн, Германия, , 19:29 — REGNUM Сегодня, 18 января, на стадионе «Рейн Энерги» в Кёльне (Германия) в рамках 18-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Кельн» и «Вольфсбург». Противостояние завершилось уверенной победой «козлов».

По версии WhoScored, лучшим игроком матча с оценкой 9.51 стал 26-летний колумбийский форвард Джон Кордоба, оформивший дубль, выигравший восемь воздушных единоборств и совершивший две успешные обводки. Точность передач футболиста составила 53%.

«Кельн» набрал 20 очков и поднялся на 13-ю позицию, выбравшись из зоны вылета. «Вольфсбург» с 24-мя баллами расположился на 9-м месте.

Статистика матча («Кельн"/"Вольфсбург»)

Удары 12/17

Удары в створ 8/8

Владение мячом 46%/54%

Фолы 12/17

Угловые 8/5

WhoScored 7.16/6.71

Составы на матч:

«Кельн»: Хорн, Чихос, Эхизибей, Борно, Каттербах, Хектор, Ут, Скири, Тильман, Якобс, Кордоба.

Запас: Шмиц, Риссе (↑ 78), Теродде, Кесслер, Реджбецай, Мере, Дрекслер (↑ 73), Модест (↑ 88), Кайнц.

Главный тренер: Маркус Гиздоль.

«Вольфсбург»: Кастельс, Руссийон, Мбабу, Брукс, Тиссеран, Гилавоги, Шлагер, Арнольд, Брекало, Вегорст, Гинчек.

Запас: де Азеведо, Силва, Штеффен (↑ 57), Клаус, Перван, Герхардт, Мехмеди (↑ 87), Кнохе, Виктор (↑ 77).

Главный тренер: Оливер Гласнер.

Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Шал | Марсель Пайгрим | Тимо Герах.

Желтые карточки: Брукс — 19, Гилавоги — 25, Тильман — 66, Хектор — 81, Якобс — 87, Вегорст — 89.

Забитые мячи: Джон Кордоба (Марк Ут) 22 — 1:0, Джон Кордоба (Элье Скири) 45 — 2:0, Йонас Хектор (Рафаэль Чихос) 62 — 3:0, Ренато Штеффен (Йосип Брекало) 66 — 3:1.