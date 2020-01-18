Братислава, , 15:56 — REGNUM Российская биатлонистка Анастасия Поршнева стала второй в гонке преследования у женщин на дистанции 12,5 км на пятом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).

Победительницей гонки преследования стала шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг, которая финишировала с результатом 28 минут 35,5 секунды при одном промахе по ходу прохождения дистанции.

Второе время Анастасии Поршневой составило +18,0 секунды при двух промахах.

Третьей стала представительница Германии Франциска Хильдебранд, которая финишировала с результатом +25,7 секунды при одном промахе.

Ещё одна российская биатлонистка — Виктория Сливко, пришла к финишу пятой с результатом + 35,1 секунды при одном промахе.

Как сообщало, ранее российский биатлонист Кирилл Слепцов выиграл третье место в гонке преследования на дистанции 12,5 км на пятом этапе кубка IBU, проходящем в Брезно-Осрблье.