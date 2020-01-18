Тамбов, , 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» заключил соглашение с вратарем курской команды «Авангарда» Никитой Чагровым. Об этом 18 января сообщает пресс-служба тамбовской команды.

«Экс-голкипер курского «Авангарда» Никита Чагров переходит в «Тамбов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что 24-летний голкипер заключил с тамбовским клубом контракт на срок в два с половиной года и в ближайшем времени будет внесен в заявку команды на участие в матче Российской Премьер-лиги.

Отметим, по итогам 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 21 очко, что позволяет ему находиться на одиннадцатом месте турнирной таблицы лиги.