Лиллехаммер, Норвегия, , 15:04 — REGNUM Российская саночница Татьяна Иванова выиграла первое место на чемпионате Европы, проходящем параллельно с Кубком Мира в норвежском Лиллехаммере.

Победный результат Ивановой по итогам двух попыток составил 1 минуту 35,482 секунды.

Второе место заняла представительница Германии Юлия Таубиц, отставшая от победительницы на +0,117 секунды.

Третье место заняла ещё одна спортсменка из России — Виктория Демченко, которая проиграла лидеру +0,170 секунды.

Как сообщало, ранее российский саночник Павел Репилов стал серебряным призером на соревнованиях по санному спорту на Юношеских Олимпийских играх, проходящих в Лозанне.