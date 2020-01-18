Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 14:45 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов стал победителем в мужской индивидуальной гонке на дистанции 15 км на седьмом этапе Кубка мира, проходящем в Нове-Место (Чехия).

Победное время российского спортсмена составило 33 минуты 45,0 секунды.

Второе место выиграл представитель Финляндии Иво Нисканен, который финишировал с результатом +24,3 секунды ко времени победителя. Третье место занял норвежец Сьюр Рете, чей результат составил +40,0 секунды ко времени лидера.

Четвёртое место в гонке на 15 км занял ещё один российский лыжник — Андрей Мельниченко, который финишировал с результатом +54,0 секунды ко времени победителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира, проходящем в Нове-Место (Чехия).