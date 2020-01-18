Турин, Италия, , 14:44 — REGNUM Немецкий полузащитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Имре Джан может в скором времени перейти в другую команду итальянской Серии А. Об этом 18 января сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 26-летним футболистом интересуется клуб «Милан», который в настоящее время рассматривает вероятность трансфера игрока в свой состав. При этом сам Джан не удовлетворён количеством своего игрового времени в туринской команде и потому может согласиться на такой переход.

Отметим, Имре Джан перешёл в состав «Ювентуса» в 2018 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне сыграл в составе клуба в 10 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.