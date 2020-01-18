Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 14:34 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира, проходящем в Нове-Место (Чехия).

Победительницей в гонке на 10 км стала представительница Норвегии Тереза Йохауг, которая пришла к финишу за 23 минуты 51,6 секунды.

Второй результат Натальи Непряевой составил +32,7 ко времени победительницы.

На третьем месте оказалась ещё одна лыжница из Норвегии Хейди Венг, которая отстала от лидера на +40,3 секунды.

Отметим, этап Кубка мира по лыжным гонкам закончится в чешском Нове-Место 19 января.