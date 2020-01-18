Братислава, , 13:59 — REGNUM Российский биатлонист Кирилл Слепцов выиграл третье место в гонке преследования (пасьюте) на дистанции 12,4 км на пятом этапе кубка Международного союза биатлонистов (IBU), проходящем в Брезно-Осрблье (Словакия).

Победителем в гонке стал норвежский спортсмен Эндре Стремсхейм, который прошел дистанцию за 31 минуту 39,9 секунды при двух промахах по ходу её прохождения.

Второе место выиграл представитель Украины Руслан Ткаленко, чье отставание от победителя составило +54,1 секунды при одном промахе.

Третье время Слепцова составило + 1 минуту 07,2 секунды ко времени лидера при двух промахах.

Ещё один российский спортсмен — Василий Томшин, занял шестое место, отстав от победителя на 1 минуту 17,3 секунды при оном промахе.