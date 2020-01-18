Лозанна, Швейцария, , 13:59 — REGNUM Российский саночник Павел Репилов стал серебряным призером на соревнованиях по санному спорту на Юношеских Олимпийских играх, проходящих в Лозанне.

Первое место в соревнованиях занял латвийский спортсмен Гинтс Берзиньш, показавший результат 1 минута 48,045 секунды.

Второе время Павла Репилова оставило +0,139 секунды ко времени лидера.

Третье место занял представитель Германии Тимон Гранганьоло, чьё отставание от победителя составило +0,791 секунды.

Ещё один российский саночник — Сергей Бондарев занял десятое место с результатом +1,882 секунды ко времени лидера.