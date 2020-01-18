Аделаида, Австралия, , 13:07 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл с разгромным счётом представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса в финальном матче турнира в Аделаиде.

Спортсмен из России обыграл южноафриканца в двух сетах с разгромным счетом 6:3, 6:0.

Соперники провели на корте 57 минут.

За это время Андрей Рублёв четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать 4 из 5 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время подал навылет 8 раз, один раз ошибся при подаче и реализовал 1 брейк.

Отметим, это вторая подряд победа Андрея Рублёва в двух последних турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с его участием. Ранее российский теннисист финальном матче турнира в Дохе обыграл в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:3) француза Корентена Муте.