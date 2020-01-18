Неаполь, Италия, , 13:06 — REGNUM Сенегальский защитник футбольного клуба «Наполи» Калиду Кулибали может в скором времени сменить свою клубную прописку. Об этом 18 января сообщает Footmercato.

По информации источника, 28-летнему футболисту предлагается контракт от клуба «Пари Сен-Жермен», по которому его годовая зарплата составит €12 млн.

При этом, несмотря на то, что в минувшем году игрок отклонил предложение «ПСЖ», посчитав неубедительным спортивный проект парижской команды. Теперь он готов говорить о сове переходе.

Также сообщается, что «ПСЖ» хочет с помощью Кулибали заменить своего 35-летнего бразильского защитника Тьяго Силве.

Отметим, Калиду Кулибали играет в «Наполи» с 2014 года и в 20 матчах за свой клуб в нынешнем сезоне не отметился никакими результативными действиями. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.