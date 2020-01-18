Аделаида, Австралия, , 13:07 — REGNUM Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла представительницу Украины Диану Ястремскую в финальном матче теннисного турнира в Аделаиде.

Австралийка победила украинку в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.

Матч продолжался в течение 1 часа 25 минут. За это время Эшли Барти, являющаяся первой ракеткой мира, 4 раза подала навылет и дважды ошиблась при подаче. Её оппонентка, занимающая 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), также 4 раза подала навылет и допустила 4 двойные ошибки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская теннисистка Анна Калинская одержала верх над представительницей Китая Ван Синьюй в матчи финала квалификации на Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).