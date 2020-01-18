Канберра, 18 января 2020, 12:12 — REGNUM Российская теннисистка Анна Калинская одержала верх над представительницей Китая Ван Синьюй в матчи финала квалификации на Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), первый в новом сезоне турнир серии Большого шлема.
Спортсменка из России победила китаянку в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.
Соперницы провели на корте ровно 2 часа. За это время Калинская один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 4 из 5 брейк-пойнтов. Её соперница за это же время допустила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейков.
Отметим, соперницей Анна Калинской в первом раунде Открытого чемпионата Австралии станет другая китайская спортсменка — Чжэн Сайсай.