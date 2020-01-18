Хмельницкий, Украина, , 12:05 — REGNUM Команда второго по значимости футбольного украинского дивизиона «Агорбизнес» из города Волочиска (Хмельницкая область) в одностороннем порядке разорвала контракт со своим форвардом Игорем Сикорским. Об этом 18 января сообщает пресс-служба клуба.

Причиной такого решения руководство клуба назвало «демонстративное» посещение 31-летним игроком России.

Ранее, в декабре 2019 года, Сикорский съездил в Санкт-Петербург и во время данного посещения северной столицы России активно выкладывал сделанные им по ходу поездки фотографии в свой аккаунт в соцсеи Instagram.

«Когда на Украине идет война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто ее это не касается», — говорится в сообщении пресс-службы «Агробизнеса».

Также в нем добавляется, что Сикорский свои «демонстративным» посещением России, дискредитировал, по мнению руководства «Агробизнеса», свой клуб, поддерживающий ВСУ и помогающий её бойцам на передовой.

Отметим, Сикорский играл в составе «Агробизнеса» с 2019 года и в девятнадцати матчах нынешнего сезона отметился 8 голами.