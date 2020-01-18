Барселона, Испания, , 11:01 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» и туринская команда «Ювентус» могут в зимнее трансферное окно произвести обмен игроками. Об этом 18 января сообщает La Repubblica.

По данным источника, туринский клуб предлагает каталонской команде своего 25-летнего форварда Федерико Бернардески, а взамен хотел бы получить 31-летнего хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Также уточняется, что в настоящее время стороны ведут переговоры о возможности такого обмена.

Отметим, в нынешнем сезоне Иван Ракитич сыграл 13 матчей за «Барселону» в Примере и отметился в них 2 результативными передачами. Федерико Бернардески выступил в составе «Ювентуса» в одиннадцати играх и не отметился в них никакими результативными действиями.