Окленд, Новая Зеландия, , 11:00 — REGNUM Французский теннисист Уго Уимбер обыграл своего соотечественника Бенуа Пэра в финальном матче теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Окленде (Новая Зеландия).

Уимбер одолел Пэра в трех сетах со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:5).

Соперники провели на корте 2 часа 38 минут. За это время Уимбер четырежды подал навылет, 5 раз ошибся при подаче и смог реализовать 3 из 12 возможных брейк-пойнта. Его оппонент за этот же временной промежуток подал навылет 16 раз, трижды ошибся при подаче и реализовал 4 из 11 брейков.

Отметим, это первый титул победителя турнира АТР в карьер Уго Уимбера. Также он стал первым из французов, выигравших турнир в Окленде.