Париж, , 10:58 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава перейдет в лондонскую команду «Арсенал» во время летнего трансферного окна. Об этом 18 января сообщает France Football.

По информации источника, по окончании нынешнего сезона 27-летний футболист перейдёт в статус свободного агента и перейдет в лондонский клуб английской Премьер-лиги «Арсенал».

Также известно, что игрок и лондонская команда уже заключили пятилетнее соглашение и им осталось только решить вопрос о подписном бонусе.

Кроме этого, отмечается, что в переходе в команду Курзавы заинтересован главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Отметим, в нынешнем сезоне Лейвин Курзава сыграл за «ПСЖ» в одиннадцати матчах и отметился в них одной результативной передачей.