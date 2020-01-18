Торонто, Канада, , 10:58 — REGNUM Российские игроки хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» — форвард Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский стали звездами матча своей команды с клубом «Виннипег Джетс».

Первой звездой матча признан нападающий «Тампы» Энтони Чирелли, который оформил в матче хет-трик, забив на 10-й, 20-й и 48-й минуте игры.

Форвард Никита Кучеров признан второй звездой матча за дубль голов, оформленный им во встрече на 13-й и 28-й минуте.

Голкипер Андрей Василевский стал третей звездой матча за свои 30 сэйвов из 31 броска по его воротам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Виннипег Джетс» в выездном матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 1:7.