Мадрид, , 10:57 — REGNUM Испанский полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Тьяго Алькантара может в ближайшее время стать игроком команды «Манчестер Юнайтед». Об этом 18 января сообщает The Sun.

По данным источника, 28-летний клуб и руководство мюнхенского клуба не достигли на данный согласия в вопросе продления контракта игрока, рассчитанного до лета 2021 года. В случае, если стороны не смогут об этом договориться Алькантра готов покинуть клуб и «МЮ» может воспользоваться этой ситуацией.

Отметим, в нынешнем сезоне Тьяго Алькантра сыграл в 18 матчах за «Баварию» и отметился в них 2 результативными передачами. Его примерная рыночная стоимость составляет €60 млн.