Лас-Вегас, США, , 10:06 — REGNUM Размер гарантированных гонораров американской бойца смешанного стиля (ММА) Дональда Серроне и ирландца Конора Макгрегора за их будущий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246, сообщила 18 января атлетическая комиссия штата Невада.

По её данным, Макгрегор получит за участие в поединке $3 млн, а Серроне — $200 тысяч. При этом гарантированный гонорар Макгрегора составит ту же сумму, что и за последние его три поединка.

Также известно, что в данные суммы не входят доходы от продаж на право трансляции и Макгрегор ранее заявил, что он планирует заработать на поединке, вне зависимости от исхода, около $80 млн.

Отметим, поединок между американцем Дональдом Серроне и ирландцем Конором Макгрегором состоится на турнире UFC246 в Лас-Вегасе 19 января.