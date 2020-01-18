Неаполь, Италия, , 09:37 — REGNUM Албанский защитник футбольного клуба «Верона» и сборной Косово по футболу Амир Ррахмани стал игроком неаполитанской команды «Наполи». Об этом 18 января сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Также сообщается, что заключенный между «Наполи» и 25-летним футболистом контракт рассчитан до конца сезона 2022/23 с ежегодной зарплатой игрока €1,8 млн.

Также известно, что трансфер игрока стоил неаполитанской команде €14 млн плюс ещё €1,5 млн в виде бонусов.

Отметим, в нынешнем сезоне Амир Ррахмани сыграл за «Верону» в 19 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.