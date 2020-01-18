Сан-Антонио, США, , 09:38 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» переиграла «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась со счетом 120:121 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, остановившийся в одном шаге от дабл-дабла с 31 очком и 9 результативными передачами. Ещё 22 очка принес «Хоукс» его коллега по команде — защитник Кэм Реддиш.

У «Спёрс» самым результативным стал форвард Ламаркус Олдридж, который набрал в игре 30 очков. Его коллега по клубу — защитник Демар Дерозан, также немного не добрал до трипл-дабла с 25 очками, 9 подборами и 9 результативными передачами.

Отметим, это третья победа «Атланты» за последние семь игр текущего сезона НБА. Для «Сан-Антонио» это поражение стало третьим в последних шести матчах.