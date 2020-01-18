Милан, Италия, , 09:31 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг перешёл в состав миланской команды «Интер». Об этом 18 января сообщает пресс-служба миланской команды.

Также известно, что сумма трансфера 34-летнего футболиста составила €15,4 млн, а его текущий контракт с миланской командой рассчитан до лета 2020 года. Янг будет играть в «Интере» под номером 15.

«Это фантастическое чувство — оказаться в таком клубе. Я рад стать частью семьи «Интера», — приводит пресс-служба слова игрока.

Отметим, Эшли Янг играл в составе «МЮ» с 2011 года и в минувшем сезоне провел 18 матчей за неё, отметившись в них голом и результативной передачей.