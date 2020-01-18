Торонто, Канада, , 09:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» разгромил команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счетом 140:111 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Рэпторз» Норман Пауэлл, набравший за игру 28 очков. Ещё 23 очка у его коллеги по клубу — защитника Теренса Дэвиса.

У «Вашингтона» самым результативным оказался лёгкий форвард Трой Браун, который набрал в матче 22 очка.

Отметим, эта победа стала для «Торонто» четвёртой за последние семь игр текущего сезона НБА. Для «Вашингтона» данное поражение стало четвёртым в последних шести играх.